На Брянщине подтвердилось 187 новых случаев коронавируса

Выздоровели 166 человек, новых смертей нет.

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области опубликовал свежую сводку по новым заболевшим, выздоровевешим и умершим.

За минувшие сутки в регионе подтвердилось заражение 187 и выздоровление 166 человек. Новых смертей от инфекции и вызванных ей осложнений нет.

Всего в регионе подтвердилось 28 358 случаев заражения коронавирусом, 27 223 факта выздоровлениов и 238 смертей.

С начала пандемии на Брянщине сделано 409 504 исследования на коронавирус, в том числе результаты 1 938 стали известны за минувшие сутки.