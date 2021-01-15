На Брянщине установят памятный знак певице Анастасии Вяльцевой

Память певицы — уроженки Навлинского района увековечат на месте ее родительского дома.

В заложенном в прошлом году сквере на месте родительского дома певицы Анастасии Вяльцевой, которой в этом году исполняется 150 лет, в селе Алтухово Навлинского района установят памятный знак в ее честь.

Сам памятный знак уже изготовлен и доставлен в Алтухово, предстоит соорудить для него тумбу и постамент.

Деньги на знак собрали поколонники таланта Вяльцевой из Навли, Брянска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Это будет первый памятник певице, песни из репертуара которой звучат на сцене и поныне.