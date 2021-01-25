На Брянщине за выброшенную в общий контейнер использованную лампу будут штрафовать

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области информирует, что за выброшенную в общий контейнер использованную лампу нарушители теперь будут платить от двух до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

С 1 января 2021 года вступили в силу правила обращения с отходами производства и потребления электрических ламп, а также их накопление и использование отходов, которые могут причинить вред здоровью граждан, животных и растений.

За несоблюдение требований к охране окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке и утилизации отходов производства предусмотрена административная ответственность:

для граждан — в размере до 2 тыс. руб.;

для должностных лиц — до 30 тыс. руб.;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — до 50 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

для юридических лиц — до 250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По словам руководителя экологической службы регионального оператора Татьяны Корытиной, не все использованные лампы можно выбрасывать вконтейнер для бытовых отходов. Безопасными для экологии считаются только светодиодные лампы. А вот энергосберегающие и люминисцентные лампы содержат ртуть, они относятся к отходам первого класса опасности, так как не только наносят вред окружающей среде, но и представляют угрозу жизни и здоровью людей. Выбрасывать их вместе с коммунальными отходами нельзя! Согласно действующему законодательству, организовать места накопления ртутных ламп должны управляющие компании. Вывоз с мест накопления должны осуществлять только организации, имеющие лицензию на сбор и транспортирование отходов первого класса опасности. Эти отходы подлежат утилизации на специальных предприятиях.

АО «Чистая планета» имеет расширенную лицензию и может осуществлять сбор и транспортирование к месту временного накопления для дальнейшей отправки на утилизацию и переработку отходов, содержащих ртуть. Таким образом, ТСЖ или управляющие компания должны заключить договор на транспортирование энергосберегающих ламп, которые они приняли от населения.