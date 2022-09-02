На четырёх улицах Брянска отключат воду

В понедельник холодной воды не будет на нескольких улицах областного центра. Об отключениях сообщили в городском водоканале.

В понедельник, 5 сентября, с 10 до 17 часов в переулке Бежицком в Брянске рабочие будут планово ремонтировать сети водоснабжения. В этот период в домах и нежилых помещениях отключат холодную воду. Ограничения коснуться адресов: