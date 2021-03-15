На двух брянских вокзалах продолжается капитальный ремонт

Закончить работы на Брянске-Льговском планируется в этом году.

В Брянске продолжается капитальный ремонт сразу двух вокзалов города — Брянка-Орловского и Брянска-Льговского.

На Брянске-Льговском планируется обновить инженерные сети, отремонтировать все внутренние помещения, установить подсветку и благоустроить прилегающую территорию. Завершение работ намечено на этот год.

На Брянске-Орловском капитально ремонтируют платформы.

Намечен на этот год также ремонт асфальта на платформах вокзалов в Клинцах, Новозыбкове и Фокино.