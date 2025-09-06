На льду нового Дворца зимних видов спорта «Спартак» встретились брянские и гомельские хоккеисты

В новом Дворце зимних видов спорта «Спартак» в Брянске сыграли юные хоккеисты из областного центра и Гомеля. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В Фокинском районе Брянска прошло торжественное открытие нового Дворца зимних видов спорта «Спартак». В церемонии приняли участие губернатор области Александр Богомаз, председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко, глава Брянска Марина Дбар и глава горадминистрации Александр Макаров. Символический ключ от Дворца вручили гендиректору городского спортивного комбината «Спартак» Игорю Гончарову. Первыми на лёд вышли хоккеисты 9-10 лет из Брянской и Гомельской областей.

Дворец зимних видов спорта построили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Хоккеем в «Спартаке» занимаются свыше 100 юных спортсменов. Теперь у них есть своя арена