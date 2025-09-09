На обновлённом мемориальном комплексе в Стародубе зажёгся Вечный огонь

На обновлённом мемориальном комплексе «Стена Памяти» в Стародубе зажёгся Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В минувшие выходные в Стародубе торжественно открыли обновлённый мемориальный комплекс «Стена Памяти». В церемонии приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, председатель облдумы Валентин Суббот, чиновники, депутаты, юнармейцы, представители «Движения Первых», школьники, сотрудники предприятий.

«Обновление мемориала — это наша память, наш долг, наша ответственность перед нашим прошлым, нашими предками и подрастающим поколением», – подчеркнул Александр Богомаз.

В рамках мероприятия прошла церемония зажжения Вечного огня. Его частицу взяли с мемориала воинам-односельчанам в посёлке Десятуха. Факел привезли на автомобиле «ГАЗ-64». Его сопровождали участник специальной военной операции Денис Комяков, праправнучка Героя Советского Союза Павла Чёрного Варвара Кулик и кадет 9-го взвода Стародубского казачьего кадетского корпуса Артём Быков. Вместе с губернатором Александром Богомазом они зажгли Вечный огонь. Затем участники мероприятия возложили цветы к мемориалу.

Епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир провёл чин освящения обновлённого мемориала. В завершении прозвучала композицией «Не забывайте!».

Реконструкцию мемориала «Стена Памяти» провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». А газогорелочное устройство Вечного огня обновили в рамках Всероссийской акции ПАО «Газпром» «Храним огонь Победы».