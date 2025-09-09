На обновлённом мемориальном комплексе в Стародубе зажёгся Вечный огонь

На обновлённом мемориальном комплексе «Стена Памяти» в Стародубе зажёгся Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В минувшие выходные в Стародубе торжественно открыли обновлённый мемориальный комплекс «Стена Памяти». В церемонии приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, председатель облдумы Валентин Суббот, чиновники, депутаты, юнармейцы, представители «Движения Первых», школьники, сотрудники предприятий.
«Обновление мемориала — это наша память, наш долг, наша ответственность перед нашим прошлым, нашими предками и подрастающим поколением», – подчеркнул Александр Богомаз.
В рамках мероприятия прошла церемония зажжения Вечного огня. Его частицу взяли с мемориала воинам-односельчанам в посёлке Десятуха. Факел привезли на автомобиле «ГАЗ-64». Его сопровождали участник специальной военной операции Денис Комяков, праправнучка Героя Советского Союза Павла Чёрного Варвара Кулик и кадет 9-го взвода Стародубского казачьего кадетского корпуса Артём Быков. Вместе с губернатором Александром Богомазом они зажгли Вечный огонь. Затем участники мероприятия возложили цветы к мемориалу.
Епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир провёл чин освящения обновлённого мемориала. В завершении прозвучала композицией «Не забывайте!».
Реконструкцию мемориала «Стена Памяти» провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». А газогорелочное устройство Вечного огня обновили в рамках Всероссийской акции ПАО «Газпром» «Храним огонь Победы».
03.09.2025 11:51
В дорогу за знаниями
Прекрасный подарок к новому учебному году получили 350 юных смолян, которые живут и учатся в сельской местности, а также их родители и педагоги. Сельским школам региона вручили новые автобусы. Директора образовательных учреждений получили ключи от 20 транспортных средств из рук губернатора Василия Анохина. Торжественная церемония прошла на центральной площади Смоленска. ГАЗы и ПАЗы отправились в 11 муниципальных образований. Они будут отвозить на занятия и возвращать домой учеников из удалённых
03.09.2025 11:50
Живая история
Музей-заповедник «Гнёздово» – один из крупнейших археологических комплексов в России и Европе. Это уникальное место, которое располагается всего в 12 км от областного центра, любят посещать смоляне. Также оно ежегодно привлекает тысячи туристов. За последние два года территория музейного комплекса значительно преобразилась благодаря проводимой здесь модернизации. На прошлой неделе «Гнёздово» посетил губернатор Василий Анохин, чтобы лично оценить результаты работ и обсудить с руководством комплекса дальнейшие
03.09.2025 11:49
Вклад в семью
Смоленские семьи, в которых рождается третий и последующие дети, могут рассчитывать на региональную помощь в погашении ипотеки. В дополнение к федеральной выплате в этом году была введена региональная – в размере до 550 тысяч рублей. По словам губернатора Василия Анохина, этой мерой поддержки уже воспользовались 23 многодетные семьи. «В рамках нацпроекта «Семья», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, многодетные
03.09.2025 11:48
Двадцать семь тысяч «квадратов»
Как идёт строительство межвузовского кампуса? В Смоленске продолжаются работы по возведению межвузовского кампуса. Подробнее о новом этапе реализации масштабного проекта рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, группа компаний «ЕКС» заключила государственный контракт с компанией «Единый заказчик в сфере строительства» по строительству и оснащению первой очереди кампуса. Отметим что Группа компаний «ЕКС» известна своими инфраструктурными проектами, в частности, по строительству объектов образования. Среди её проектов