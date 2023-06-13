На Площади Партизан Брянска прошёл развод сил правопорядка

На Площади Партизан прошёл праздничный развод сил правопорядка Брянска. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На Площади Партизан в Брянске прошел открытый инструктаж нарядов, заступающих на службу по охране общественного порядка в Брянске. Мероприятие приурочили к Дню России и 305-й годовщине образования российской полиции.

На развод собрались сотрудники патрульно-постовой службы полиции, дорожно-патрульной службы ГИБДД, полицейские-кинологи, сотрудники конвойной службы, бойцы Управления Росгвардии по Брянской области, сотрудники регионального Управления МЧС, а также участники отрядов правоохранительной направленности «Юный страж порядка».

«Примите слова искренней благодарности за ваш сложный, опасный, но такой необходимый труд. Ведь даже в свой праздник сотрудники полиции будут стоять на страже законности, защищая жизнь, здоровье, права и свободы граждан. Дорогие друзья! Ваш высокий профессионализм, четкое исполнение служебных обязанностей всегда были гарантами спокойствия и порядка на улицах города. Уверен, так будет и впредь», – подчеркнул вице-спикер регионального парламента Владимир Пронин.

Начальник областного Управления МВД вручил ведомственные награды сотрудникам и юным стражам порядка. Также правоохранителю получили ключи от 25 новых служебных автомобилей.