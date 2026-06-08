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ЖКХ

На проспекте Ленина в Брянске «зацвела» остановка

2026, 08 июня 14:31
На проспекте Ленина в Брянске «зацвела» остановка
Источник фото

На проспекте Ленина в Брянске «зацвела» остановка. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. 

 

Сотрудники дорожного управления города Брянска в Республике Беларусь «подсмотрели» новый вид озеленения — цветочная остановка. Идею благоустройства внедрили в областном центре. 

На остановке общественного транспорта  возле ТРЦ «Родина» на проспекте Ленина зацвели разноцветные петунии. Комплекс с горшками стал завершающую частью композиции. На дамбе смотровая площадка украшена подвесными клумбами. Летние веранды кафе радуют посетителей цветами. А в сквере рядом с «Родиной» растения высажены в клумбы.

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