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На ремонт брянского Пролетарского сквера потратили более 31 миллиона рублей

2021, 04 августа 09:00 Общество
На ремонт брянского Пролетарского сквера потратили более 31 миллиона рублей
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Работы ведутся с апреля, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». 

На общей площади 16,5 тысячи кв. метров установили камеры видеонаблюдения, освещение, более 20 фонарей, 12 скамеек и урн, на аллеях уложили тротуарную плитку, также проводится озеленение участка: высадили декоративные кустарники, туи, сеют газон. 

В центре сквера стоит обновленный фонтан. Всего у него 56 струй разной высоты и мощности, которые в темное время суток будут подсвечиваться разными цветами. 

На капремонт направили около 31,5 миллиона рублей. 

Что интересно, в Брянске за четыре года построили и отремонтировали восемь фонтанов. 

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