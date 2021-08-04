На ремонт брянского Пролетарского сквера потратили более 31 миллиона рублей

Работы ведутся с апреля, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

На общей площади 16,5 тысячи кв. метров установили камеры видеонаблюдения, освещение, более 20 фонарей, 12 скамеек и урн, на аллеях уложили тротуарную плитку, также проводится озеленение участка: высадили декоративные кустарники, туи, сеют газон.

В центре сквера стоит обновленный фонтан. Всего у него 56 струй разной высоты и мощности, которые в темное время суток будут подсвечиваться разными цветами.

На капремонт направили около 31,5 миллиона рублей.

Что интересно, в Брянске за четыре года построили и отремонтировали восемь фонтанов.