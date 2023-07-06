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На стадионе в Бежицком районе Брянска рабочие собирают трибуну

2023, 06 июля 19:39 Общество
На стадионе в Бежицком районе Брянска рабочие собирают трибуну
Источник фото

На стадионе «Камвольщик» в Бежицком районе Брянска рабочие собирают новую трибуну. Об этом сообщили в городской администрации. 

Рабочие приступили к монтажу трибун на стадионе «Камвольщик» в Бежицком районе обалстного центра. Основание для них уже готово. Специалисты выровняли территорию, смонтировали ограждения и укладывают плитку на одну из лестниц. На другой же укрепляют откосы. Кроме того, вдоль беговых дорожек установили бордюры. 

Также на стадионе появится спортивная площадка

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