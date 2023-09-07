На улице Дуки в Брянске заделали дыру на пешеходном переходе

В Брянске на пешеходном переходе улице Дуки заасфальтировали яму, в которую в начале августа провалилась девушка с зонтиком. Об этом рассказали в городской администрации.

На пешеходном переходе на улице Дуке уложили новый асфальт. Там залатали дыру, которую раскопали специалисты газовой службы для проведения ремонта. После завершения работ газовики заключили договор с дорожным управлением, которые и привели этот участок дороги в порядок.

Напомним, 7 августа во время ливня ветер сорвал ограждающую сигнальную ленту и в эту яму провалилась молодая девушка с зонтом.