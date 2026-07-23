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ЖКХ

Почти километр трассы отремонтировали в Брянском районе по нацпроекту

2026, 23 июля 13:20
Почти километр трассы отремонтировали в Брянском районе по нацпроекту
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Почти километр трассы отремонтировали в Брянском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.  

 

В Брянском районе завершился капитальный ремонт трассы «Брянск – Смоленск» – Бежица. Специалисты обновили почти километр дороги от улицы академика Сахарова областного центра до выезда из Брянска на федеральную автодорогу Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь. Это кратчайший въезд со стороны Смоленска.

Подрядчик уложил новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтировал пересечения и примыкания, установил новые дорожные знаки и нанёс разметку со световозвращающими элементами. Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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