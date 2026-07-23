На «умной» спортплощадке в Брянске завершается монтаж тренажёров

2026, 23 июля 09:36

На «умной» спортплощадке в Брянске завершается монтаж тренажёров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Бежицком районе Брянска завершается строительство «умной» спортивной площадки. Её возводят на территории спортивной школы «Торпедо». На площадке рабочим осталось уложить травмобезопасное резиновое покрытие.

«Сейчас на нашей площадке завершается монтаж тренажёров. Спортивная зона будет оборудована QR-кодами и доступом к интернету. Цифровая инфраструктура позволит любителям спортивного образа жизни понять загруженность площадки, выбрать время для занятий и подобрать индивидуальную программу тренировки», — уточнил председатель комитета по физической культуре и спорту Брянской городской администрации Александр Погорелов.

На площадке жители бесплатно смогут играть в футбол, баскетбол и волейбол, а также заниматься воркаутом. Объект строят по федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Брянской области».