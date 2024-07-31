На улице Смольной в Брянске построили тротуар для школьников

На улице Смольной в Брянске построили тротуар для учеников школы №11 и гимназии №2. Об этом сообщили в горадминистрации.

Улицу Смольную комплексно благоустроили в Брянске. Подрядчик «Даймонд» привёл в порядок 629 метров дороги от улицы XXII Съезда КПСС до улицы Кромской. Проезжую часть расширили и «одели» в новый асфальт. Вдоль проезжей части построили тротуар. Теперь ученикам школы №11 и гимназии №2 будут ходить на уроки не по тропинкам, а по широкой и безопасной пешеходной дорожке.

Кроме того, на улице добавили фонарей, заменили светильники и отремонтировали плиты перекрытий коммуникационных колодцев.

Качество ремонта оценила межведомственной комиссии.

«Как и на всех объектах, на Смольной проведены лабораторные испытания проб уложенного асфальта. Они соответствуют нормативам. Проверка улицы проходит после дождя, луж на дороге нет, это значит, что все требуемые уклоны в ходе капремонта также были соблюдены», — отметил председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Владимир Тюканько.

После сдачи в эксплуатацию улица будет находиться пять лет на гарантии у подрядчика.