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На улице Вали Сафроновой в Брянск открыли новую котельную

2021, 09 сентября 10:30 Общество
На улице Вали Сафроновой в Брянск открыли новую котельную
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Стоимость проекта составила 124,8 миллиона рублей.

По улице Вали Сафроновой в Советском районе Брянска торжественно открыли новую котельную. Она примет потребителей от ведомственной котельной завода «Электроаппарт». Старая котельная не обеспечивала надлежащей подачи тепла в дома, велись долгие судебные тяжбы, сообщает мэрия Брянска.

«Котельную ждали и жители, и власть. В течение пяти лет накануне каждого отопительного сезона собственники ведомственной котельной создавали серьезные проблемы: то откроем, то не откроем котельную, а позже объявили себя банкротами», – сказал губернатор Александр Богомаз.

В итоге власти приняли решение о строительстве новой блочно-модульной котельной и теплотрасс. Из областного бюджета на строительство выделили 124,8 миллиона рублей.

Мощность котельной составляет 30 МВт, она оборудована четырьмя котлами отечественного производства. Новая котельная будет снабжать теплом и горячей водой 49 жилых домов, школу, 4 детских сада и 8 административных зданий.

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