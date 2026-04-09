На заседании советов СУСК по Брянской области обсудили профилактику угроз нападений на объекты образования

2026, 09 апреля 18:39

На заседании советов следственного управления Следственного комитета по Брянской области обсудили профилактику угроз нападений на объекты образования. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

9 апреля в хрустальном зале регионального правительства прошло расширенное заседание общественного и консультативного советов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области. речь шла о неотложных мера по профилактике угроз нападений на объектах образования.

В заседании приняли участие губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, сотрудники ведомства, руководители прокуратуры, правоохранительных органов и силовых структур, заместители губернатора.

«За последние несколько лет повышен уровень защищенности образовательных организаций. Все учебные заведения региона оснащены системой видеонаблюдения, которая предусматривает запись и хранение данных. Однако дело не только в технической оснащенности, но и, в первую очередь — в нашей внимательности по отношению к детям, к их поведению. Преступные элементы продолжают использовать различные возможности, в первую очередь, информационные, чтобы негативно влиять на молодежь, навязывать им деструктивную идеологию. Мы должны всячески этому противостоять», – подчеркнул Александр Богомаз.

На заседании обсудили такие мера профилактики как вовлечение подростков в образовательные проекты, патриотические и социальные мероприятия, работе педагогов и психологов по корректировке деструктивного поведения подростков. Также специалисты подчеркнули важность мониторинга информационного пространства, где злоумышленники вовлекают несовершеннолетних в противоправную деятельность, и повышения цифровой грамотности родителей и учителей.

«Только совместными, скоординированными усилиями государственных органов, образовательных учреждений, общественных организаций и всех представители нашего общества, начиная с семьи, мы сможем добиться поставленных целей», –

отметил руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области Алексей Кузьмичев.