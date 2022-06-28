Начало учебного года в приграничной Брянской области не перенесут

Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Перенос начала учебного года в граничащих с Украиной российских регионах не обсуждается. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Кравцов также сообщил, что с 1 Сентября школы Донецкой и Луганской народных республик перейдут на российские стандарты образования.