Несколько улиц в Брянске перекроют для машин в честь Дня Победы

Несколько улиц в Брянске перекроют для машин на три из-за праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске на несколько дней ограничат движение транспорта. Это связано с празднованием Дня Победы в городе.
Так, 7 мая с 10 до 13 часов запрещение движение и парковка по улице Красных Партизан от дома № 2 до дома № 16 к скверу «Вечный огонь». 8 мая с 20 часов и до окончания мероприятия запрещено парковать машины у площади, прилегающей к Кургану Бессмертия.
А 9 мая с 7:30 утра и до окончания мероприятия ограничат движение и парковку в Советском районе:
— по улице Красноармейской (от улицы Пересвета до улицы Урицкого);
— по проспекту Ленина (от улицы Фокина до улицы Красноармейской);
— по улице Софьи Перовской (от въездной арки между домами №63 и №65 по территории Краеведческого музея);
— по дороге от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 площади Партизан (АО «Газпромбанк»);
— по дороге-дублеру улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»);
— между домом №1 по площади Партизан и площадью Партизан.
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