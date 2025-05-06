Несколько улиц в Брянске перекроют для машин в честь Дня Победы

Несколько улиц в Брянске перекроют для машин на три из-за праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске на несколько дней ограничат движение транспорта. Это связано с празднованием Дня Победы в городе.

Так, 7 мая с 10 до 13 часов запрещение движение и парковка по улице Красных Партизан от дома № 2 до дома № 16 к скверу «Вечный огонь». 8 мая с 20 часов и до окончания мероприятия запрещено парковать машины у площади, прилегающей к Кургану Бессмертия.

А 9 мая с 7:30 утра и до окончания мероприятия ограничат движение и парковку в Советском районе:

— по улице Красноармейской (от улицы Пересвета до улицы Урицкого);

— по проспекту Ленина (от улицы Фокина до улицы Красноармейской);

— по улице Софьи Перовской (от въездной арки между домами №63 и №65 по территории Краеведческого музея);

— по дороге от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской вдоль дома №2 площади Партизан (АО «Газпромбанк»);

— по дороге-дублеру улицы Красноармейской (от улицы Репина до площади Партизан (кафе «Чикен-Пицца»);

— между домом №1 по площади Партизан и площадью Партизан.