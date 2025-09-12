Новую школу торжественно открыли в Брянске

Новую школу торжественно открыли на территории бывшего аэропорта в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

В Брянске прошла торжественная церемония открытия новой школы. Учебное заведение на 1 225 мест построили на территории бывшего аэропорта. Оно стало вторым корпусом Центра образования «Перспектива».

Красную ленточку на входе в здание перерезали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Это прекрасная школа, просто радость для учащихся и преподавательского состава и, конечно, радость для жителей этой развивающейся территории, где появятся новые дома и социальные объекты. И, конечно, хочется пожелать ребятам хорошей учебы, чтобы школа была тем домом, где они овладеют знаниями, научатся заниматься спортом», — подчеркнул Министр строительства и ЖКХ.

Заслуженный строитель Российской Федерации, Герой Труда Брянской области Михаил Кабанов передал символический ключ от нового корпуса директору Центра образования «Перспектива» Ивану Пихенько.

«Уверен, учителя, которые будут работать в этой школе, сделают все, чтобы наши дети выросли умными, физически крепкими и, самое главное, патриотически настроенными, потому что именно им предстоит защищать, строить, развивать нашу великую многонациональную страну и сохранить то, что было создано на протяжении многих веков!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

В новой школе кабинеты оснащены самым современным оборудованием. Есть классы программирования, робототехники и даже космический класс. Также в образовательном центре для школьников есть спортплощадка, скалодром и бассейн.