Новую школу торжественно открыли в Брянске

Новую школу торжественно открыли на территории бывшего аэропорта в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.
В Брянске прошла торжественная церемония открытия новой школы. Учебное заведение на 1 225 мест построили на территории бывшего аэропорта. Оно стало вторым корпусом Центра образования «Перспектива».
Красную ленточку на входе в здание перерезали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Это прекрасная школа, просто радость для учащихся и преподавательского состава и, конечно, радость для жителей этой развивающейся территории, где появятся новые дома и социальные объекты. И, конечно, хочется пожелать ребятам хорошей учебы, чтобы школа была тем домом, где они овладеют знаниями, научатся заниматься спортом», — подчеркнул Министр строительства и ЖКХ.
Заслуженный строитель Российской Федерации, Герой Труда Брянской области Михаил Кабанов передал символический ключ от нового корпуса директору Центра образования «Перспектива» Ивану Пихенько.
«Уверен, учителя, которые будут работать в этой школе, сделают все, чтобы наши дети выросли умными, физически крепкими и, самое главное, патриотически настроенными, потому что именно им предстоит защищать, строить, развивать нашу великую многонациональную страну и сохранить то, что было создано на протяжении многих веков!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.
В новой школе кабинеты оснащены самым современным оборудованием. Есть классы программирования, робототехники и даже космический класс. Также в образовательном центре для школьников есть спортплощадка, скалодром и бассейн.
09.09.2025 16:24
Память о героях СВО: В Смоленске открыт первый Сквер в честь защитников Родины
В столице региона открыли Сквер памяти героев специальной военной операции. Это первый памятник в регионе, посвящённый участникам боевых действий. Церемония собрала бойцов, общественников, активистов ветеранских и молодёжных организаций, объединив людей разных поколений. В ходе мероприятия в честь павших героев были зажжены лампады, а также объявлена минута молчания в знак уважения и скорби. Дань уважения Сквер
09.09.2025 16:21
Время добрых дел
Жизнь и здоровье ребёнка – самое важное для родителей. К сожалению, некоторые мамы и папы сталкиваются с серьёзными заболеваниями своих детей, и их лечение требует значительных финансовых затрат. По инициативе президента Владимира Путина четыре года назад был создан фонд «Круг добра» для помощи детям с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Деятельность фонда
09.09.2025 16:20
Для тех, кто выбрал химбио
В этом году более 200 студентов начнут обучение в новом образовательно-производственном кластере химической отрасли Смоленской области. Он объединил пять профессиональных образовательных организаций и два ведущих предприятия – ПАО «Дорогобуж» и АО «Вяземский завод синтетических продуктов». По словам губернатора Василия Анохина, цель кластера — совместно с предприятиями готовить профессионалов, внедрять новые идеи и развивать химическую отрасль
09.09.2025 16:18
09.09.2025 16:17
Новый учебный год – в новой школе
На карте Смоленска появилось новое образовательное учреждение. Оно распахнуло свои двери в микрорайоне Королёвка, где за парты сели более 1000 учеников Торжественное открытие школы состоялось 1 сентября. На первой линейке побывал губернатор Василий Анохин, который смог лично оценить созданные для школьников и педагогов условия. Отметим, что учреждение стало частью образовательного комплекса «Академия детства», который включает
09.09.2025 16:16
Всё начинается с малого
Как меняется жизнь в смоленской провинции? В регионе преображаются не только крупные, но и небольшие города, такие, как Велиж. Позитивные изменения в облике населённого пункта в ходе рабочей поездки в муниципалитет отметил губернатор Василий Анохин. Он вместе с главой округа Галиной Валиковой также проверил результаты благоустройства ряда объектов. Итогами визита Василий Анохин поделился со смолянами.