Новую технику получило предприятие «Брянскавтодор»

10 самосвалов и три легковушки купили на деньги из областного бюджета для предприятия «Брянскавтодор». Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Церемонии вручения ключей от новой дорожно-строительной техники пошла на центральной площади Брянска. 10 самосвалов и три LADA Vesta для предприятия «Брянскавтодор» купили за счет областного бюджета.

Ключи вручили губернатор Брянской области Александр Богомаз и спикер Валентин Суббот. Глава региона отметил, что «Брянскавтодор» является одним из лидеров среди организаций дорожной отрасли и вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона как крупнейший налогоплательщик и работодатель. Александр Богомаз поблагодарил коллектив «Брянскавтодора» также за помощь при строительстве фортификационных сооружений на границе.

За последние три года «Брянскавтодор» построил и реконструировал 18 175 километра дорог. А объем привлеченных инвестиций составил около 9,5 млрд рублей.