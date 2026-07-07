Свыше 20 тысяч квадратных метров асфальта восстановили в Брянске за полгода

2026, 07 июля 16:42

Свыше 20 тысяч квадратных метров асфальта восстановили в Брянске за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске продолжается ямочный ремонт. Сотрудники дорожного управления ликвидируют трещины и выбоины в асфальте струйно-инъекционным методом.

Накануне рабочие трудились на улицах Горбатова, Счастливой, Вокзальной, Ново-Советской, Рылеева, Красной Гвардии, Пушкина, Кольцова.Они восстановили 253 квадратных метра проезжей части.

Всего с начала года в порядок в Брянске дорожники привели 20 426 квадратных метров асфальта.