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ЖКХ

Свыше 20 тысяч квадратных метров асфальта восстановили в Брянске за полгода

2026, 07 июля 16:42
Свыше 20 тысяч квадратных метров асфальта восстановили в Брянске за полгода
Источник фото

Свыше 20 тысяч квадратных метров асфальта восстановили в Брянске за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

В Брянске продолжается ямочный ремонт. Сотрудники дорожного управления ликвидируют трещины и выбоины в асфальте струйно-инъекционным методом.

Накануне рабочие трудились на улицах Горбатова, Счастливой, Вокзальной, Ново-Советской, Рылеева, Красной Гвардии, Пушкина, Кольцова.Они восстановили 253 квадратных метра проезжей части.

Всего с начала года в порядок в Брянске дорожники привели 20 426 квадратных метров асфальта.

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