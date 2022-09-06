Новые скульптуры открыли в брянском парке

В парке-музее имени Толстого установили три новые деревянных монумента.

В день 205 летнего дня рождения брянского писателя, поэта и сатирика Алексея Толстого в Брянске прошло праздничное мероприятие.

Для гостей парка-музея имени Толстого Брянский городской духовой оркестр устроил получасовой концерт. Затем у памятника Алексея Толстого прозвучали романсы на стихи поэта и его произведения.

Центральным событием праздника стало открытие трёх деревянных скульптур. Монументы «Сила мысли», «Зри в корень» и «Одно яйцо два раза не высидишь» вырезали в рамках фестиваля деревянных скульптур «Волшебный мир дерева» мастера Андрей Вишневский, Андрей Кондрашов и Фёдор Янин. Автор идеи – кандидат филологических наук, исследователь жизни и творчества А.К. Толстого Наталья Нифагина.

Скульптуры созданы по мотивам крылатых фраз Козьмы Пруткова. Напомним, это — коллективный псевдоним писателей Алексея Толстого и братьев Жемчужниковых.

Монументы поставили у входе в парк, рядом со скульптурой Козьмы Пруткова.

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