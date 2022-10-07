Новый асфальтоукладчик купили для дорожного управления Брянска

Парк дорожного управления областного центра пополнил новый асфальтоукладчик. Об этом рассказали в горадминистрации. Новую технику доставили на территорию муниципального предприятия. Асфальтоукладчик «АСФ-К-2-07-1» сделали в Брянске специалисты научно-производственного объединения «Группа компаний машиностроения и приборостроения» (НПО «ГКМП»).
Техника почти полностью отечественного производства. Его выпускают на предприятии уже шесть лет и каждый год модернизируют. Машина предназначена для укладки покрытий дорог всеми видами асфальтобетонных смесей шириной от 2 до 4,5 метров и толщиной от 30 до 250 мм. Им можно делать ремонт и укладывать широкие тротуары. А малые габариты и мобильность машины оптимальны для работы на небольших объектах и во дворах.
«Этой машиной можно производить восстановительный ремонт «большими картами», что позволит более качественно и оперативно выполнять текущий ремонт улично-дорожной сети города», — рассказал главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.
В этом году дорожное управление купило 25 единиц техники на 110 млн рублей.
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