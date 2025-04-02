Новый дворец зимних видов спорта откроют в Брянске в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель облдумы Валентин Суббот проверили ход строительства объектов спорта.

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в Фокинском районе Брянска возводят ледовый дворец площадью 3 700 квадратных метров. Подрядчик почти завершил основные строительные работы. Специалисты сделали штукатурные работы, залили бетоном чашу ледовой арены, построили котельную, сделали электрическую сеть, системы отопления, водопровода и канализации, а также смонтировали холодильное оборудование для катка. В настоящее время рабочим предстоит посадить деревья, уложить асфальт и тротуарную плитк вокруг здания, оборудовать место для парковки.

В ледовом дворце будут проводить соревнования и учебно-тренировочные занятия по хоккею с шайбой, а также массовое катание на коньках. Рабочие построят трибуны для 55 зрителей.

В эксплуатацию дворец сдадут уже в этом году.