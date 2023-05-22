Новый ФАП открыли в Суражском районе

На строительство нового ФАПа в Суражском районе потратили 14 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В посёлке Лесном Суражского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Медучреждение построили по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». На работы потратили 14 млн рублей. Получить помощь здесь смогут более 300 жителей Лесного и Старой Кисловки.

В 2023 году в Брянской области капитально отремонтируют 19 объектов здравоохранения в восьми медицинских организациях области, в том числе 17 фельдшерско-акушерских пунктов. Объем финансирования – 64,5 млн рублей.