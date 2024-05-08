Областной фестиваль «В песне душа казака» прошёл в Брянске

Областной фестиваль казачьей культуры «В песне душа казака» прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

На сцене Дворца культуры БМЗ прошёл концерт областного фестиваля казачьей культуры «В песне душа казака». Он проводится в регионе в шестой раз.

На финальном концерте выступили лауреаты отборочного этапа из Брянска, Сельцо, Фокино, Карачевского, Суражского, Трубчевского, Брасовского, Унечского районов, Стародубского муниципального округа.

Участники и зрители почтили память председателя Брянского центра казачьей культуры Оксаны Ястребовой, которая трагически погибла 2023 году. Ей посвятили несколько творческих номеров.

Концерт продолжался более двух часов. В финале Брянский казачий хор исполнил песню «Любо, братцы, любо».