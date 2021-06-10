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Обосновавшийся в Брянске камерунец организовал «День Африки»

2021, 10 июня 13:00 Общество
Обосновавшийся в Брянске камерунец организовал «День Африки»
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Этнокультурный фестиваль пройдет на Кургане Бессмертия.

Ипполит-Гатиен Кати из Камеруна вместе с Брянским молодежным центром проведут на кургане Бессмертия этнокультурный фестиваль «День Африки».

Брянцы смогут познакомиться с культурой, историей, языком, спортом, модой, кухней и развлечениями стран африканского континента. В рамках фестиваля запланированы лекции, дегустация национальных блюд, концерт и футбольный турнир.

Организатор «Дня Африки» Ипполит-Гатиен Кати живет в Брянске уже несколько лет. Он работает на мебельном предприятии и вместе с брянской женой воспитывает совместного ребенка.

Фестиваль начнется в 15.00 20 июня.

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