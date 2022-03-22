Обучение в брянских вузах не подорожает

Стоимость нельзя изменить в одностороннем порядке.

В брянских вузах не изменится стоимость обучения. Об этом рассказали в региональном правительстве со ссылкой на Минобрнауки России.

Стоимость обучения на первом курсе вузы уже установили и в этом году без согласования с министерством не изменится. А цена обучения на последующих курсах закреплена в договорах. Она не может быть пересмотрена в одностороннем порядке.