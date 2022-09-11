Около 600 кубометров отходов вывезли с улиц Брянска

На втором осеннем субботнике улицы Брянска очистили от 589 кубических метров мусора, сообщили в горадминистрации.
Накануне Дня города в Брянске провели вторую осеннюю генеральную уборку. Участвовали в ней чиновники, коммунальщики, сотрудники предприятий и неравнодушные жители.
Так, от рекламных объявлений очистили остановки и электроопоры. Мусор убрали на пустырях у дома 17 по улице Белобережской и у дома № 88а по улице Богдана Хмельницкого, в зелёной зоне сквера имени В.И. Ленина, на детской игровой площадке «Катюша», в прибрежной полосе озера, в парке имени А.С. Пушкина; на прилегающей территории к мемориалу на кладбище по улице Чехова.
Городское дорожное управление вывезли песко-смет, мусора и грязь с проспекта Московский, улиц Ромашина, 2-ой Почепской, Почтовой, К. Либкнехта, Дзержинского, Чкалова, Менжинского, Шолохова, Крылова, Уральской, Полесской. Также коммунальщики покосили траву и постригли кустарники.
Коллектив завода «Термотрон» вместе с комитетом по ЖКХ навели порядок в сквере имени Щорса. В популярном месте отдыха убрали мусор, покрасили бордюры и покосили траву.
А в Белых Берегах убрали территорию воинского мемориала и посадили клёны вдоль улицы Коминтерна.
В субботнике приняли участие 4 123 человека и 65 единиц техники. С улиц вывезли 589 кубометров отходов.
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