Олимпийская чемпионка привезла гуманитарный груз для брянских пограничников. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянскую область приехала двукратная олимпийская чемпионке и трехкратная чемпионку мира по биатлону Ольга Зайцева. Заслуженный мастер спорта России вместе с представителями гуманитарных фондов «Москва. Помощь фронту», «Сильные духом» доставила в Стародуб гуманитарную помощь для наших бойцов-пограничников.

Со спортсменкой встретился губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он поблагодарил Ольгу Зайцеву за поддержку военных.

«Приграничье живет, несмотря ни на что: работают предприятия, мы сеем, пашем, строим бассейны, ледовые дворцы, современные футбольные поля», — подчеркнул Александр Богомаз.

Губернатор и олимпийская чемпионка спортивный комплекс «Стародуб». Они пообщались с ребятами и тренерами.