ОНФ: брянские школы по-прежнему уязвимы

Общественники нашли нарушения правил безопасности во всех проверенных школах.

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с городскими чиновниками, полицейскими и представителями объединения охранных предприятий «Ассоциация Содружество» провели выборочный мониторинг пропускного режима в школах города.

По итогам проверок в ОНФ заявили о том, что система безопасности образовательных заведений нуждается в серьезном обновлении.

Под проверку попали три школы в Брянске: № 11, № 34 и № 49.

Руководство 49-й и 11-й школ не смогло показать должностные инструкции охранников, листы ознакомления с ними. Кроме того, на дверях отсутствуют таблички с информацией об организации, охраняющей объекты.

В двух корпусах школы № 34 есть посты охраны, но мониторы установлены только на одном из них.

В школе № 49 мониторы установлены не на посту охраны, а в бойлерной, где они бесполезны.

Во всех трех школах отсутствует система общего голосового оповещения, а также арочные металлодетекторы и турникеты.

Информацию о результатах проверки общественники направили в мэрию и региональное управление Росгвардии.

«Сегодня на слуху трагедия в Казани, и это, к сожалению, не единственный такой случай в стране. Система безопасности образовательных заведений нуждается в серьезном обновлении. Так, в школах периодически проводятся учения в рамках гражданской обороны, противопожарных мер, но мы видим, что отработанные учителями и учащимися действия малоэффективны в противодействии террору. Техническими средствами контроля входа должны быть оснащены все без исключения школы», – сообщил эксперт регионального отделения ОНФ, заместитель директора Брянского регионального межотраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности «Ассоциация Содружество» Илья Блеклов.

Напомним, после трагедии вы Казани чиновники пообещали устранить нарушения во всех брянских школах.