От семечка к империи. Миллион яблонь меняют лицо российского АПК

История успеха «Брянского сада» – это урок того, как российский агробизнес может обойтись без западных технологий и при этом выйти в лидеры. Предприятие полностью прошло путь импортозамещения и теперь планирует инвестировать миллиард рублей в расширение.

«Мы вошли в круг немногих агропредприятий, которые не используют иностранные ресурсы при выращивании растений. Во многом благодаря золотым мозгам наших ученых», – с гордостью отмечает председатель ГК МБК Вячеслав Кобец. В питомнике уже подрастают 250 тысяч саженцев яблони собственного производства, плюс вишня, смородина, голубика.

Следующий шаг еще амбициознее – планируют самостоятельно выводить новые сорта. А биотехнологический центр в БГАУ поможет ускорить селекцию в десятки раз.

Меняется и стратегия продаж. Если раньше яблоки продавали только в 13-килограммовых ящиках, то теперь добавят килограммовые упаковки с собственным брендом. «Это увеличит добавочную стоимость и узнаваемость», – объясняет дистрибьютор Сергий Чайка.

Продавать будут через тендеры торговых сетей – так можно выручить на 10% больше, чем по агроконтрактам. География поставок впечатляет: от Санкт-Петербурга до Новороссийска.

Через два года нынешнее хранилище будет работать на пределе возможностей. Тогда начнется строительство второй очереди – еще на 5000 тонн. Инвестиции составят около миллиарда рублей. «Начнем, как только ключевая ставка опустится до приемлемого уровня», – говорит руководитель «Брянского сада» Олег Кобец.

Пока же урожайность продолжает расти – молодые деревья только входят в силу. Так что брянские яблоки еще покажут, на что способны!

Источник – сайт КП-Брянск

Фото — пресс-служба ГК МБК