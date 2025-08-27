Город32

От школьной доски до арктических льдов: как брянская учительница стала владычицей Арктики

2025, 27 августа 14:21 Общество
От школьной доски до арктических льдов: как брянская учительница стала владычицей Арктики
Источник фото

Марина Старовойтова из Унечи разбила все стереотипы – теперь она командует атомным гигантом с акульей улыбкой. Представьте: тихая провинциальная учительница русского языка вдруг берёт и становится капитаном атомного ледокола. Звучит как сюжет для голливудского блокбастера, правда? Только вот это реальная история Марины Старовойтовой из брянской Унечи, которая на днях потрясла весь мир.

Когда мечты становятся реальностью

Пять лет назад о Марине Николаевне писал сайт «АиФ-Брянск» – тогда она работала помощником капитана на легендарном «Ямале». А теперь? Теперь она сама стоит у штурвала этого 150-метрового монстра с зубастой акульей мордой на носу.

Торжественное назначение прошло на прошлой неделе в Нижнем Новгороде – там отмечали 80-летие отечественной атомной промышленности. И вот она, наша землячка, получает капитанские погоны как первая женщина в истории российского атомного флота.

«Каждый судоводитель об этом мечтает, – призналась Марина журналистам сразу после церемонии. – Арктические рейсы всегда завораживали меня. Смотрела на мощь ледокола и думала: «А справлюсь ли?» Это был личный вызов».

Путь длиной в 20 лет

А началось всё в конце 90-х. Молодая Марина грезила небом – хотела поступать в Рязанское десантное училище. Но девушек туда тогда не брали (только через десять лет ситуация изменилась). Пришлось идти в пединститут.

После диплома – работа в сельской школе под Унечей. Подъём в пять утра, 40 минут на электричке, ещё столько же пешком до деревни, где автобусы не ходят. Романтика провинциального образования, знаете ли.

Но большая вода звала. В 2005-м, в 23 года, Марина узнала: Мурманское пароходство набирает женщин в экипажи. Не раздумывая, подала документы в морскую академию имени адмирала Макарова в Питере.

«Марина всегда была активисткой, – вспоминает её школьная учительница английского Марина Гавричкова. – И на лошадях скакала, и за рулём с молодости, и на гитаре играла, и в волейбол рубилась. Энергии – хоть отбавляй».

Первые шаги по палубе

Первый выход в море стал настоящим испытанием. Одиннадцать месяцев на контейнеровозе «Севморпуть» – сначала простой матрос, отвечающий за чистоту в каютах и на камбузе. Качка валила с ног, голова кружилась, всё летело по каюте.

«Это был кошмар! – смеётся теперь Марина. – Но однажды ночью увидела северное сияние. Стояла на палубе, смотрела на это чудо – и забыла про всё: и про качку, и про арктический холод».

В 2014-м получила диплом инженера-судоводителя. А дальше – медленное восхождение по карьерной лестнице. От матроса до командира за два десятилетия. Путь, который многим мужчинам даётся с трудом.

Жизнь между двумя мирами

Сейчас Марина живёт в двух мирах. Четыре месяца – рейс по Северному морскому пути через Карское и Баренцево моря. Ещё четыре – дома в Унече, в однокомнатной квартире с 14-летним сыном.

«После корабельной каюты квартира кажется просторной, – шутит капитан. – Сын к моим отлучкам привык. Каждый день звоню по спутниковой связи, уроки проверяю, показываю, что вокруг происходит».

Правда, мальчишка флотом не грезит – его больше компьютеры и программирование интересуют. «Каждому своё», – философски замечает мама.

Что дальше?

Скоро Марина вернётся в родную Унечу – в местной школе уже ждут встречи с прославленной землячкой. Может, кто-то из ребят тоже захочет связать жизнь с морем?

«Буря не подвластна ничьим законам, – размышляет новоиспечённый капитан. – Как и душа, которая то спокойна, то штормит».

А «Ямал» с акульей улыбкой на носу тем временем ждёт своего командира. Впереди — новые рейсы, новые льды, новые вызовы. И Марина Старовойтова готова их принять.

Читайте также
Турнир по вольтижировке впервые прошёл в Брянске
27 августа 13:36
Турнир по вольтижировке впервые прошёл в Брянске
В семействе дикобразов в брянском зоопарке родились малыши
27 августа 13:25
В семействе дикобразов в брянском зоопарке родились малыши
Обвиняемого в покушении на убийство женщины брянца ждёт суд
27 августа 13:08
Обвиняемого в покушении на убийство женщины брянца ждёт суд
Новое здание мирового судебного участка торжественно открыли в Суземке
27 августа 12:10
Новое здание мирового судебного участка торжественно открыли в Суземке

Новости регионов

27.08.2025 11:27
План развития
Развитие сельских территорий и достижения АПК региона стали ключевыми темами прошедшей встречи губернатора Василия Анохина с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут. «Представил министру проект долгосрочного плана развития опорного пункта г. Починка в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Планируем реализовать ряд инициатив в окружном центре. Это реконструкция стадиона, строительство детсада на 150 мест,
27.08.2025 11:26
При финансовой поддержке
Промышленные предприятия помогают благоустраивать социальную инфраструктуру в регионе. При поддержке ПАО «Дорогобуж», входящего в группу компаний «Акрон», ремонтируют Центральную районную больницу в Дорогобуже. Перемены, произошедшие в учреждении, оценил губернатор Василий Анохин, который побывал в округе с рабочим визитом. «Инвестиции ПАО в капремонт и оснащение больницы составили 122 млн рублей. В лечебном учреждении открыты новые хирургическое
27.08.2025 11:25
Малые города – большие возможности
Краткие итоги Всероссийского форума в Казани. Смоленская область вошла в число победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Результаты были объявлены во время церемонии награждения на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани. Лучшие проекты представили Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск. «Мы уже не раз принимали участие в этом
27.08.2025 11:24
Возвращая имена…
В Смоленской области завершилась 27-я Международная учебно-тренировочная Вахта Памяти. В деревне Плющево Духовщинского округа собрались около 500 поисковиков из 56 отрядов. Поисковые работы, направленные на установление имён и судеб павших героев Великой Отечественной вой­ны, длились до 23 августа. Только за первые дни учебно-­тренировочной Вахты Памяти поисковикам удалось поднять останки 13 солдат. От 14 и старше На духовщинской земле собрались как опытные поисковики, так и молодёжь –
27.08.2025 11:21
Рославль возвращает память
Открыт знак на месте древнего собора. На месте утраченного соборного храма Благовещения Пресвятой Богородицы установили мемориальный знак. Символ единства и памяти Церемония открытия, приуроченная к одному из главнейших православных праздников – Преображению Господню, началась с посещения Спасо-Преображенской церкви, где прошло торжественное богослужение и крестный ход. На митинге, посвященном открытию знака, особое внимание уделили сохранению и
20.08.2025 12:17
Там, где лён цветёт
Смоленск на протяжении многих лет называют столицей «северного шёлка» — регион всегда был лидером по выращиванию льна. Сейчас региональные власти держат курс на возрождение и развитие отрасли.  По словам губернатора Василия Анохина, в этом направлении у Смоленщины отличные перспективы. В этом глава региона убедился лично. На прошлой неделе Василий Анохин посетил предприятие ООО «Товарищество Ильнец»,

Актуальные темы

Общество
Картошка дороже мяса: что творится на брянских прилавках?
Общество
Брянская область: хроника августовских атак
Лента новостей
Мужчина погиб при нападении дронов в Климовском районе
Лента новостей
25 беспилотников за ночь сбила система ПВО над Брянщиной
Лента новостей
Мужчина погиб при атаке дронов на лесовоз в Климовском районе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Есть 500: юбилейная базовая станция компании «БУЛАТ» по проекту устранения цифрового неравенства построена в Курской области
Есть 500: юбилейная базовая станция компании «БУЛАТ» по проекту устранения цифрового неравенства построена в Курской области

В селе Петрово-Хутарь (Черемесиновский район Курской области) построена юбилейная 500-я базовая станций от компании «БУЛАТ» в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» при технической поддержке мобильного оператора Т2.

Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области
Организацию вывоза зерна обсудили железнодорожники с аграриями Брянской области

В Брянске железнодорожники провели встречу с представителями крупнейших производителей и переработчиков зерновых культур в Брянской области.

«Россети Центр» бесплатно установят почти 12 тысяч «умных» приборов учета в Брянской области
«Россети Центр» бесплатно установят почти 12 тысяч «умных» приборов учета в Брянской области

В 2025 году потребителям Брянской области будет бесплатно установлено порядка 12 тысяч современных приборов учета электроэнергии. Работы выполнят специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (входит в Группу компаний «Россети»).

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика