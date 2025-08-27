От школьной доски до арктических льдов: как брянская учительница стала владычицей Арктики

Марина Старовойтова из Унечи разбила все стереотипы – теперь она командует атомным гигантом с акульей улыбкой. Представьте: тихая провинциальная учительница русского языка вдруг берёт и становится капитаном атомного ледокола. Звучит как сюжет для голливудского блокбастера, правда? Только вот это реальная история Марины Старовойтовой из брянской Унечи, которая на днях потрясла весь мир.

Когда мечты становятся реальностью

Пять лет назад о Марине Николаевне писал сайт «АиФ-Брянск» – тогда она работала помощником капитана на легендарном «Ямале». А теперь? Теперь она сама стоит у штурвала этого 150-метрового монстра с зубастой акульей мордой на носу.

Торжественное назначение прошло на прошлой неделе в Нижнем Новгороде – там отмечали 80-летие отечественной атомной промышленности. И вот она, наша землячка, получает капитанские погоны как первая женщина в истории российского атомного флота.

«Каждый судоводитель об этом мечтает, – призналась Марина журналистам сразу после церемонии. – Арктические рейсы всегда завораживали меня. Смотрела на мощь ледокола и думала: «А справлюсь ли?» Это был личный вызов».

Путь длиной в 20 лет

А началось всё в конце 90-х. Молодая Марина грезила небом – хотела поступать в Рязанское десантное училище. Но девушек туда тогда не брали (только через десять лет ситуация изменилась). Пришлось идти в пединститут.

После диплома – работа в сельской школе под Унечей. Подъём в пять утра, 40 минут на электричке, ещё столько же пешком до деревни, где автобусы не ходят. Романтика провинциального образования, знаете ли.

Но большая вода звала. В 2005-м, в 23 года, Марина узнала: Мурманское пароходство набирает женщин в экипажи. Не раздумывая, подала документы в морскую академию имени адмирала Макарова в Питере.

«Марина всегда была активисткой, – вспоминает её школьная учительница английского Марина Гавричкова. – И на лошадях скакала, и за рулём с молодости, и на гитаре играла, и в волейбол рубилась. Энергии – хоть отбавляй».

Первые шаги по палубе

Первый выход в море стал настоящим испытанием. Одиннадцать месяцев на контейнеровозе «Севморпуть» – сначала простой матрос, отвечающий за чистоту в каютах и на камбузе. Качка валила с ног, голова кружилась, всё летело по каюте.

«Это был кошмар! – смеётся теперь Марина. – Но однажды ночью увидела северное сияние. Стояла на палубе, смотрела на это чудо – и забыла про всё: и про качку, и про арктический холод».

В 2014-м получила диплом инженера-судоводителя. А дальше – медленное восхождение по карьерной лестнице. От матроса до командира за два десятилетия. Путь, который многим мужчинам даётся с трудом.

Жизнь между двумя мирами

Сейчас Марина живёт в двух мирах. Четыре месяца – рейс по Северному морскому пути через Карское и Баренцево моря. Ещё четыре – дома в Унече, в однокомнатной квартире с 14-летним сыном.

«После корабельной каюты квартира кажется просторной, – шутит капитан. – Сын к моим отлучкам привык. Каждый день звоню по спутниковой связи, уроки проверяю, показываю, что вокруг происходит».

Правда, мальчишка флотом не грезит – его больше компьютеры и программирование интересуют. «Каждому своё», – философски замечает мама.

Что дальше?

Скоро Марина вернётся в родную Унечу – в местной школе уже ждут встречи с прославленной землячкой. Может, кто-то из ребят тоже захочет связать жизнь с морем?

«Буря не подвластна ничьим законам, – размышляет новоиспечённый капитан. – Как и душа, которая то спокойна, то штормит».

А «Ямал» с акульей улыбкой на носу тем временем ждёт своего командира. Впереди — новые рейсы, новые льды, новые вызовы. И Марина Старовойтова готова их принять.