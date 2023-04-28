Отремонтированную школу в Севске откроют к сентябрю

Школы № 2 в Севске после капитального ремонта откроют к новому учебному году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В городе Севске идёт ремонт средней школы № 2 имени И. Г. Петровского. Он выходит на финишную прямую.

Рабочие заменили все инженерные коммуникации, в том числе вентиляцию, систему отопление и канализации. В туалетах поставили водонагреватели и новую сантехнику. Также умывальники есть в некоторых кабинетах, а коридорах стоят фонтанчики с питьевой водой.

Также готовы междуэтажные лестничные марши и площадки, установлены новые перила. В коридорах отремонтировали стены, положили плитку и сделали подвесные потолки.

В сделали ремонт, поставили новые двери и светодиодное освещение, а также завезли новую мебель. В кабинете физики стоит новая современная интерактивная доска.

Сейчас специалисты ремонтируют полы в столовой, а также обновляют фойе и два спортивных зала.

Капитальный ремонт делают по программе «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования». Закончат работы к новому учебному году.