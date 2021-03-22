Отвечающий за качество брянских дорог чиновник попался на откатах

«Прощая» недобросовестных подрядчиков, он стал миллионером.

Начальник отдела технического надзора Управления автомобильных дорог Брянской области за откаты закрывал глаза на качество строительства и ремонта дорог. Об этом сообщает региональное УМВД.

Чиновник, обязанный следить за состоянием дорог, игнорировал дорожные недочеты в рамках заключенных контрактов. Взамен он получал от подрядных организаций откаты, «заработав» таким образом более 1 миллиона рублей.

«Результат этого очевиден – достаточно взглянуть на плачевное состояние асфальтового покрытия нынешних дорог», – отметили в УМВД.

В отношении дорожника возбудили уголовное дело.

Напомним, в сентябре прошлого года к пяти годам заключения и крупному штрафу приговорен начальник административно-хозяйственного отдела Управления автомобильных дорог Брянской области. За 288 тысяч рублей он подписывал договоры с коммерческой компанией.

Ранее мы сообщали, что именно в дорожной отрасли выявлено наибольшее количество откатов в 2020 году.