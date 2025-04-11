Память узников фашистских концлагерей почтили в Брянске

Память узников фашистских концлагерей почтили в урочище «Лесные сараи» в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

У мемориала в урочище «Лесные сараи» в Брянске отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В митинге приняли участие руководитель Советского района Денис Семёнов, депутаты, бывшие узники фашистских концлагерей, представители Брянской епархии, участники СВО, школьники и студенты. Они почтили память погибших людей и возложили цветы к мемориалу «Жертвам фашизма»..

«Из 18 миллионов заключённых и жителей гетто в оккупированных нацистами странах были убиты 11. Подобных преступлений человечество не знало. И мы надеемся, что благодаря, в том числе, вот таким памятным акциям, не узнает никогда», — сказал Денис Семёнов.

Кроме того, руководитель Советского района вручил медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» малолетним узникам фашистских концлагерей.