Парад и народные гуляния отменили в Брянске в День города из-за пандемии

Горожан поздравят праздничным салютом.

В мэрии Брянска обсудили предстоящее празднования Дня города.

Как сообщает городская администрация, в этом году пандемия вновь внесла свои коррективы в проведение праздника. Роспотребнадзор не согласовал массовые мероприятия, поэтому, как и в прошлом году, в День города не будет Парада поколений и народных гуляний. Локальные праздничные мероприятия пройдут в районах областного центра.

В Советском районе торжественная церемония пройдет в Лесных сараях, в Бежицком – 7 сентября на стоянке Виноградова, 17-го – у мемориала на кладбище по улице Почтовой, в Володарском районе цветы возложат к Вечному огню в сквере Ленина, а также к мемориалу в Большом Полпино, в Фокинском районе возложение пройдет у Вечного огня и на Аллее Славы в Белых Берегах. В Фокинском районе 16 сентября состоится автопробег.

Утром в День города руководители города и области возложат цветы и венки на площади Партизан, на площади Воинской славы и воинском захоронении на Центральном кладбище Советского района. Днем состоятся локальные концерты и спортивные мероприятия. Праздничные программы пройдут в Домах культуры, где будет соблюдено условие 50%-й наполняемости залов. Завершится День города праздничным салютом.

Из-за санитарных ограничений отменят праздничный прием ветеранов в мэрии. Ветеранов поздравят адресно.