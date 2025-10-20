Парки в Брянске готовятся к зиме

Парки в Брянске специалисты готовят к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Летний парковый сезон завершился в Брянске. Специалисты приступили к подготовке общественных пространств к зиме. Рабочие законсервировали все фонтаны, а также отключили аттракционы. Из парков убирают летние инсталляции. Также специалисты определили деревья, которые необходимо кронировать перед снегопадами. необходимо кронировать.

«Во всех парках подготавливается оборудование для уборки снега. В парк культуры и отдыха «Майский» дополнительно приобретён бензиновый снегоуборщик. Впереди новогодние праздники, к которым мы уже начали готовить украшения», — рассказал директор муниципального объединения парков культуры и отдыха города Брянска Сергей Сенин.