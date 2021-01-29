Пассажирка брянского автобуса помогла мужчине

Брянчанка оплатила проезд пассажиру, который забыл дома деньги.

Участник событий рассказал об этом случае в одном из брянских сообществ во ВКонтакте. Мужчина признадся, что забыл кошелек и заметил это, только когда пытался оплатить проезд, а женщина спасла его от необходимости возвращаться домой за деньгами или идти пешком.

— Милая женщина заплатила за проезд. Было очень стыдно. Хотелось бы сказать об этом случае, ведь ещё есть люди, которые могут вот так сделать, – написал автор пубилкации.

Случай, по словам автора поста, имел место сегодня в брянском автобусе маршрута №31.