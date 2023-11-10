Педагоги и студенты брянского медколледжа выступили на Всероссийском конгрессе

Педагоги и студенты брянского медколледжа выступили с докладами на Всероссийском конгрессе в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

В Санкт-Петербурге прошёл Всероссийский конгресс «Первичное здравоохранение: наше время, наши возможности». В нём участвовали педагоги и студенты Брянского медицинского колледжа. Специалисты выступили на пленарном заседании и панельных дискуссиях. Кроме того, студенты рассказали о работе Ассоциации сестринского персонала Брянщины.

А молодой преподаватель Алина Приходько представила доклад «Наставничество как ресурс повышения качества профессиональной адаптации молодых специалистов». Педагог поделилась опытом наставничества в колледже. Специалисты избрали в члены правления молодежного совета Российской ассоциации медсестер.