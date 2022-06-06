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Пенсионерка из Белых Берегов исполнила песню Кобякова в программе «Привет, Андрей!» (ВИДЕО)

2022, 06 июня 16:00 Общество
Пенсионерка из Белых Берегов исполнила песню Кобякова в программе «Привет, Андрей!» (ВИДЕО)
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Люсьена Курилова спела «Любовь моя, как лебедь, белая».

Люсьена Курилова из Белых Берегов стала героиней выпуска программы «Привет, Андрей!» телеканала «Россия 1», посвященного памяти знаменитого шансонье Аркадия Кобякова.

Она исполнила песню «Любовь моя, как лебедь, белая» на слова и музыку Кобякова (на видео – с 1.08). Также в программе показали ее домашнюю запись.

Люсьена Курилова рассказала, что сейчас она на пенсии, а запела, работая в местном училище во время организации концертов для детей.

Сейчас белобережская пенсионерка записывает полюбившиеся композиции и делится результатами своего творчества в социальных сетях.

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