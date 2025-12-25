Стартовала прямая линия с командиром бригады «БАРС — Брянск»

2025, 25 декабря 17:36

Стартовала прямая линия с командиром добровольческой бригады «БАРС — Брянск» Сергеем Антошиным. Трансляции проходят в социальной сети «ВКонтакте», а также в эфире телеканалов «Брянская губерния» и «Брянск-24».

До начала эфира Сергею Антошину поступило много вопросов о работе отряда, а также общественно-политической повестки. Подать обращение к командиру бригады «БАРС — Брянск» можно и в ходе прямого эфира.

На прямой линии обсудят наиболее острые темы. Также Сергей Антошин планирует подробно рассказать об условиях службы: требованиях к новобранцам, оплате, льготах.