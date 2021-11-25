Переболевшим COVID-19 брянцев продлят сертификаты до 12 месяцев

Такое решение принял президент Владимир Путин и поддержали брянские власти.

Сертификаты для переболевших коронавирусом будут действовать не полгода, а 12 месяцев. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России. Владимир Путины инициативу поддержал.

По мнению российских иммунологов, переболевшие COVID-19 могут считаться условно защищенными в течение года. Данное заключение подтверждается исследованиями.

В Брянской области такое решение назвали логичным. Брянцам советуют строго следить за правилами личной гигиены.

«Для защиты от заражения инфекцией, во-первых, важно следить за чистотой рук, тщательно их мыть и обрабатывать антисептическими средствами. Во-вторых, защищать верхние дыхательные пути от инфекции и соблюдать дистанцию. Использование медицинской маски пусть не станет стопроцентным спасением от коронавируса, но поможет организму быть крепче и предупредить другие инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем. Чем сильнее иммунитет, тем меньше вероятность заболевания», – сообщила региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», преподаватель медико-социального техникума имени академика Амосова Екатерина Галдина.