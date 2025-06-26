Первый этаж доделывают строители в школе №51 Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

На финишную прямую вышел капитальный ремонт в школе №51 в Брянске. За почти два года строители обновили канализацию, водопровод, системы отопления и электроснабжения. Также специалисты отремонтировали все помещения, в том числе пищеблок, актовый и спортивный залы. Подрядчик завершает работы на первом этаже.

«Фасад утеплён и облицован металлокассетами. Его цветовое решение положительно оценили местные жители. Здесь поменялись местами школьная столовая и библиотека. Теперь место приёма пищи находится на первом этаже», — уточнила директор школы Елена Кирющенкова.

А по программе «Инициативное бюджетирование» в школе появится теннисная площадка. Там уложат специальное покрытие, поставят столы и лавочки, установят освещение. На площадку сделают выход из холла здания.

1 сентября за парты обновленной школы сядут 1 100 учеников.