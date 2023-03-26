Первый кран приедет на стройку школы в Брянске в апреле

Первый кран приедет на стройку новой школы на улице Флотской в Брянске в апреле. Об этом сообщили в горадминистрации.

На улице Флотской в областном центре стартовало строительство новой школы на 1 225 мест. Подрядчик ООО «Стройдело» обустраивает свайное поле. Рабочие уже забили 350 из 1700 свай. Также отсыпано 110 тысяч кубометров грунта.

«На объект приехали три бригады монолитчиков, они ведут подготовительные работы. В конце этой недели рассчитываем приступить к заливке ростверков фундамента. 17 апреля на стройке установят первый башенный кран, второй — в мае. В этом году планируем возвести коробку здания, остеклить её и зимой запустить отопление. Потом в помещениях начнутся отделочные работы», — уточнил исполнительный директор ООО «Стройдело» Олег Кабанов.

Строительство школы обойдется в 1,5 млрд рублей.