Первый купленный в лизинг троллейбус прибыл в Брянск

В Брянск прибыл первый троллейбус из 23-х, купленных в лизинг по инфраструктурному проекту. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянское троллейбусное управление привезли первый из 23 новых троллейбусов. Их купили в лизинг в рамках инфраструктурного проекта. Оставшийся транспорт должен прибыть в областной центр до 25 декабря.

А уже с 1 января новые троллейбусы выйдут на городские маршруты.

Всего по инфраструктурному проекту в Брянск должны поступить 100 новых троллейбусов. 78 из них уже прибыли в город.