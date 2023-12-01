Первый купленный в лизинг троллейбус прибыл в Брянск
В Брянск прибыл первый троллейбус из 23-х, купленных в лизинг по инфраструктурному проекту. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянское троллейбусное управление привезли первый из 23 новых троллейбусов. Их купили в лизинг в рамках инфраструктурного проекта. Оставшийся транспорт должен прибыть в областной центр до 25 декабря.
А уже с 1 января новые троллейбусы выйдут на городские маршруты.
Всего по инфраструктурному проекту в Брянск должны поступить 100 новых троллейбусов. 78 из них уже прибыли в город.
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