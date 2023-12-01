Первый профориентационный форум прошёл в Брянске

В брянском университете состоялся первый региональный профориентационный форум. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

В Брянском государственном техническом университете прошёл первый региональный профориентационный форум. В нём участвовали школьники, представители образовательных организаций, предприятий и органов власти.

Школьники познакомились с представителями крупных производств, а также узнали о востребованных профессиях. Представителя Брянского машиностроительного завода рассказали ребятам об условиях труда на производстве и современных специальностях.

Также на форуме работали площадки детского технопарка «Кванториум», центра одаренных детей «ОГМА» и «IT-куба». Они дают возможность школьникам освоить новые компетенции.