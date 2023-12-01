Первый профориентационный форум прошёл в Брянске

В брянском университете состоялся первый региональный профориентационный форум. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
В Брянском государственном техническом университете прошёл первый региональный профориентационный форум. В нём участвовали школьники, представители образовательных организаций, предприятий и органов власти.
Школьники познакомились с представителями крупных производств, а также узнали о востребованных профессиях. Представителя Брянского машиностроительного завода рассказали ребятам об условиях труда на производстве и современных специальностях.
Также на форуме работали площадки детского технопарка «Кванториум», центра одаренных детей «ОГМА» и «IT-куба». Они дают возможность школьникам освоить новые компетенции.
29.11.2023 15:33
Уголок жизни на селе
В деревне Рыбки открыли обновлённое почтовое отделение. Важное событие для жителей деревни Рыбки Сафоновского района: после капитального ремонта свои двери для посетителей распахнуло отделение «Почты России». Ремонт и новинки Сотрудники продемонстрировали не только свежий ремонт, но и технические новинки – отдельный компьютер с порталом «Госуслуги», где любой желающий может записаться к врачу или оформить документы
29.11.2023 14:48
С беспилотниками на «ты»
На базе военного центра госуниверситета смолян обучат управлению БПЛА. В стенах Смоленского государственного университета дали старт новому обучающему работе с беспилотниками проекту «Zащитники». Он создан региональным отделением «Единая Россия», ее депутатами и сторонниками. Идею поддержало руководство вуза. Теперь на базе военного учебного центра СмолГУ для студентов и активистов будут давать уроки работы с беспилотниками. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поприветствовал