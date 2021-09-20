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Питьевая вода в Брянском районе не соответствует нормам

2021, 20 сентября 13:00 Общество
Питьевая вода в Брянском районе не соответствует нормам
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Прокуратура возбудила три административных дела.

Природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения в обеспечении питьевой водой жителей Брянского района.

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и обработку сточных вод, забор, очистку и распределение воды в Брянском районе ведет МУП «Возрождение».

В ходе проверки выяснилось, что предприятие добывает подземные воды без лицензий, а качество питьевой воды никем не проверяется. Также в Брянском районе не обустроены зоны санитарной охраны питьевого водоснабжения.

Руководству МУП «Возрождение» прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Возбуждено три административных дела.

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