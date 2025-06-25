По новому нацпроекту в Брянской области отремонтируют 38 дорог за год. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В Брянской области реализуется новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Он пришёл на смену нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

В 2025 году в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» этого проекта отремонтируют 38 дорог. Их протяженность превышает 120 километров. На ремонт предусмотрено более 2,7 млрд рублей, в том числе около 1,6 млрд – из федерального бюджета.